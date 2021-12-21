2021/12/21 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها وفد الإطار التنسيقي إلى مدينة أربيل يوم غد الأربعاء.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “وفدا برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدًا..



وفد الإطار التنسيقي يزور أربيل المركز الخبري الوطني.

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