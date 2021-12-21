2021/12/21 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انطلقت في العاصمة الكازاخية نورسلطان، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الدوري السابع عشر للمحادثات في إطار صيغة أستانا حول سوريا ويستمر يومين.وبحسب وكالة “سانا” يشارك في الاجتماع وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء أعمال اجتماع “أستانا” السابع عشر بمشاركة العراق المركز الخبري الوطني.

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