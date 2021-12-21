الاغتصاب في حكومة حمدوك! - بثينة تروس

2021/12/21 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس لقد اعلن سابقاً الدكتور عبدالله حمدوك أنه وقع على الاتفاق السياسي مع البرهان وقادة الانقلاب لأجل أسباب عديدة من ابرزها حقن دماء الشباب قائلاَ (اعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غالٍ) وبالفعل لم يخيب الشباب لحمدوك ظناً، فقد ظل يقود ثورته نحو مدنية الدولة، بثبات وسلمية نادرة، قدم كل ما هو نفيس، ضارباً لأروع نماذج الملاحم البطولية في العزيمة والتضحي ......





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