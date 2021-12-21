2021/12/21 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق الرسمي لحركة أنصار الله الحوثية، محمد عبد السلام، الثلاثاء، إن السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خروجه من اليمن بـ"موافقة سعودية".. وفاة "سفير طهران" لدى الحوثيين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خروجه من اليمن بـ"موافقة سعودية".. وفاة "سفير طهران" لدى الحوثيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).