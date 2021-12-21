برئاسة المالكي.. وفد الإطار التنسيقي غدا في أربيل- عاجل

2021/12/21 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة سيقوم بها وفد الإطار التنسيقي إلى مدينة أربيل يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "وفدا برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وقيادات الإطار التنسيقي سيتوجهون إلى مدينة أربيل يوم غد الأربعاء للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وشخصيات كردية أخرى، لبحث ملف تشكيل الحكومة المقبلة".

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