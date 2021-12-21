اليابان تدفع اكثر من 13 مليار دولار لاستضافة قوات امريكية

2021/12/21 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على أن تدفع طوكيو نحو 1.55 تريليون ين (13.64 مليار دولار) على مدى خمسة أعوام اعتبارا من نيسان من العام المقبل لاستضافة قوات عسكرية أمريكية.وقالت الهيئة إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار.وتأتي الاتفاقية في ظل تصاعد حدة التوترات بين الحليفين مع محور الصين وروسيا وكوريا الشمالية./انتهى3

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