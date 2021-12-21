تحرير مختطف شمالي بابل

2021/12/21 | 09:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ حررت قوة مشتركة من الاستخبارات والشرطة المحلية صباح اليوم رجلا تم اختطافه امس من محل سكنه شمالي بابل.وقال مصدر امني" أن قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات والشرطة المحلية داهمت أحد المنازل في منطقة ابو الجاسم التابعة لقضاء المسيب شمالي بابل وتمكنت من تحرير رجل تم اختطافه امس من محل سكنه في قضاء المحاويل بشمال الحلة.واضاف أن القوة اعتقلت احد الخاطفين و إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق معه"./انتهى

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