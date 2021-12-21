2021/12/21 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت وكالة ANI للأنباء، إن الهند نشرت أمس الاثنين أول بطارية من منظومات الدفاع الجوية الصاروخية الروسية “إس -400” (تريومف) في ولاية البنجاب الغربية المتاخمة لباكستان.ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع: “تم نشر أول بطارية إس -400 في قطاع البنجاب.ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية هذه، قادرة على صد التهديدات الجوية من جانب باكستان والصين”.[…]

ظهرت المقالة الهند تنشر أول بطارية من صواريخ إس-400 في ولاية البنجاب أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تنشر أول بطارية من صواريخ إس-400 في ولاية البنجاب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تنشر أول بطارية من صواريخ إس-400 في ولاية البنجاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).