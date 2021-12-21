2021/12/21 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أن سفير طهران في صنعاء حسن إيرلو، قد توفي الثلاثاء، متأثراً بإصابته بكورونا، وفق وكالة أنباء “فارس”.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت السبت، عودة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلن وفاة سفيرها بصنعاء المركز الخبري الوطني.

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