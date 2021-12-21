2021/12/21 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء،عن تفاصيل صدور أمر قبض لعضوٍ أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، فيما بينت أن المتهم قام بتسلم رواتب منتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة داعش على المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، أن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبض بحق عضو أسبق في مجلس النواب عن محافظة نينوى، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات في القضية الجزائية الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة".

وأضاف أن "المادة 340 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر أمر قبض ضد نائب أسبق عن محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر أمر قبض ضد نائب أسبق عن محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).