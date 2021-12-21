2021/12/21 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة النزاهة العامة عن صدور امر قبض بحق نائب اسبق عن محافظة نينوى.وذكرت في بيان ان : المتهم قام بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة.واضافت ان : قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحقِّ عضوٍ أسبق في مجلس النُّوَّاب عن مُحافظة نينوى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة /340/ من قانون العقوبات في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بتسلُّم رواتب مُنتسبي الحماية، على الرغم من كونهم مفقودين بعد سيطرة عصابات داعش الإرهابية على المحافظة.وأضاف ان هذه المادة من قانون العقوبات تنص على أن / يعاقب بالسجن مُدَّة لا تزيد عن سبع سنواتٍ كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه/./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تصدر امر قبض بحق نائب اسبق عن محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تصدر امر قبض بحق نائب اسبق عن محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).