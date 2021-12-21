طقس متباين بدرجات حرارة صغرى دون الصفر المئوي في الشمال الخميس المقبل

2021/12/21 | 10:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بدرجات حرارة صغرى دون الصفر المئوي في الشمال.وذكر بيان للهيئة ان : طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون يوم غد الاربعاء غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم / س بمدى رؤية (6-8)كم.وفي المنطقة الشمالية الطقس ممطر متوسطة الشدة وغزيرة في الاقسام الشرقية بتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية .والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم / س بمدى رؤية (6-8)كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم.وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 7 مئوية والعظمى 15 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية 4 مئوية واعلاها في البصرة 15 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 10 مئوية واعلاها في البصرة 20 مئوية.اما طقس يوم الخميس المقبل ..ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم ممطر ببعض المناطق ..وفي الشمالية ممطر مع تساقط للثلوج على المرتفعا الجبلية ..وفي الجنوبية صحو يتحول الى غائم جزئي واحيانا غائم.وتبقى درجات الحرارة العظمى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بعموم المناطق./انتهى3

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