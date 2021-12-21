ارتفاع اسعار النفط فوق الـ72 دولارا للبرميل

2021/12/21 | 10:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، على الرغم من استمرار قلق المستثمرين بشأن الانتشار السريع لمتغير فيروس كورونا أوميكرون على مستوى العالم، مما دفع الدول إلى التفكير في المزيد من القيود التي من المحتمل أن تؤثر على الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8٪، إلى 72.11 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتًا، أو 1.1٪، إلى 69.34 دولارًا للبرميل.

وتقف العديد من الدول في حالة تأهب قصوى قبل أيام فقط من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مع تضاعف عدوى Omicron بسرعة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، بما في ذلك في اليابان.

ومع ذلك، قالت شركة مودرنا يوم امس الاثنين، إن جرعة معززة من لقاح COVID-19 بدا أنها وقائية ضد متغير Omicron سريع الانتشار في الاختبارات المعملية ، مما يوفر بعض الأمل للمستثمرين.

على صعيد المعروض ، فان الاحصائيات تشير الى التزام أوبك + بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117٪ في نوفمبر من 116٪ قبل شهر، مما يشير إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل بكثير من الأهداف المتفق عليها.

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