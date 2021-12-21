2021/12/21 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق).وقال بيان للمحكمة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “اصدرت أمر قبض بحق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نزاهة نينوى تكشف هويّة النائب الذي صدر في حقّه أمر القبض بالإيداع في السّجن المركز الخبري الوطني.

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