النزاهة: صدور أمر قبض لنائب سابق عن محافظة نينوى

2021/12/21 | 10:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الثلاثاء، أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق).

وقال بيان للمحكمة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 كانون الاول 2021)، انها "اصدرت أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق) استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واضاف البيان، ان "ذلك جاء على خلفية التهم الموجهة إلى النائبة (عبد الرزاق) في قضية استلامها مخصصات أفراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى".

واوضح، انه "بناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، استنادا إلى أحكام المادة الحكمية التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا بأموال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

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