مكافحة الإجرام تكشف جريمة قتل غامضة وتلقي القبض على الجاني في بغداد

2021/12/21 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، عن جريمة قتل غامضة وتمكنت من الاء القبض على الجاني.وقالت المديرية في بيان، ان “مفارزها بمكتب اجرام المدائن كشفت عن حادث قتل امرأة مع ولدها في منطقة جسر ديالى من قبل شقيقها”.وأضافت ان “عملية القتل التي أقدم عليها المتهم جاءت نتيجة خلافات عائلية بسبب الإرث”، […]

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