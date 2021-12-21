قائممقام سنجار : وزارة الهجرة شريك أساسي بإبادة الايزيديين

2021/12/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي آغا، اليوم الثلاثاء، وزارة الهجرة والمهجرين، والأشخاص المعنيين فيها، بانهم شريك أساسي في إبادة الايزيديين، وفي استمرار معانتهم.

وقال في بيان لـ (بغداد اليوم)، ان "الوزارة والأشخاص المعنيين بها، لا يوفرون للنازحين، النفط الأبيض والخيام في هذا البرد القارص، فضلا عن عدم توفير بيئة ملائمة للعودة او منحهم مستحقاتهم القانونية المشروعة".

واضاف، ان "ما فعلته الوزارة هو توجيه اهانة كبيرة للنازحين الذين يشكل الايزيديين ثلثهم، من خلال جلب وضيافة عوائل داعش في مخيم الجدعة وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد لهم".

وتساءل "هل هذه هي الحقوق التي تمنح للايزيديين الذين تعرضوا لأكبر عملية ابادة جماعية في تاريخ العراق؟، مبينا ، ان "الوزارة تغمض عينيها بحجة عدم توفير المبالغ ولا تفكر بالذين يفترشون الارض ويلتحفون بالسماء في هذا البرد القارص، بدون ادنى مستلزمات تعينهم على هذه الظروف القاهرة التي تعرضهم لابادة جديدة وموت محقق".

واستنجد علي اغا "بالأمم المتحدة والمراجع الدينيين الكرام، والكتل السياسية بوقف هذه التجاوزات واستمرار منكوبيتهم".

واشار الى انه "عندما نرى الوزارة عاجزة عن القيام بواجبها تجاه النازحين والايزيديين، فليس طريق امامنا الا ان ندعو الجهات الرقابية والمعنية بالضغط عليها لتقوم بواجباتها تجاه النازحين عامة والمكون الديني الايزيدي بصورة خاصة لأنه اقلية دينية اصيلة".

كما ناشد " الضمير الإنساني والأمم ورئيس الوزراء والكتل السياسية بالاصطفاف مع هذه الشريحة المظلومة ودعمها وتوفير ملاذ امن للعودة والاستقرار ، ووقف ذهابها للمهجر والموت بالغربة".

وهدد "باللجوء للمحاكم العراقية في حال استمرت الوزارة بهذا النهج، مبينا انه "لا يجوز ان يكرم الجلاد ويعاقب المظلوم".

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