الحشد الشعبي يطيح بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد

2021/12/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من الاطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي- قسم مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد".واضافت أن "ذلك جاء بعد جهد استخباري دقيق من خلال التنسيق مع القوة الماسكة للقاطع تم مداهمة دار المتهمين وفق مذكرة قبض صادرة من الجهات القضائية المختصة حيث تم القاء القبض على المتهمين الخمسة وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة، بالإضافة إلى بندقية كلاشنكوف وأخرى نوع (RPK) وثلاثة مسدسات و6 مخازن بندقية، بالإضافة إلى أدوات خزن وترويج وتعاطي المخدرات كانت بحوزتهم".

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