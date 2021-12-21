2021/12/21 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الثلاثاء، أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق).

وقال بيان للمحكمة تلقته (بغداد اليوم)، انها "اصدرت أمر قبض بحق عضو مجلس النواب السابق (ميساء يحيى عبد الرزاق) استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واضاف ان "ذلك جاء على خلفية التهم الموجهة إلى النائبة (عبد الرزاق) في قضية استلامها مخصصات أفراد من حمايتها، رغم كونهم مفقودين منذ مدة سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى".

واكد "بناء على تفاصيل القضية التي تم التحقيق فيها في مديرية تحقيق النزاهة في المحافظة، أصدرت المحكمة أمر القبض بحق النائبة، استنادا إلى أحكام المادة الحكمية التي تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا بأموال أو مصلحة الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاهة نينوى تصدر أمر قبض بحق نائبة سابقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاهة نينوى تصدر أمر قبض بحق نائبة سابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).