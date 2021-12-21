ذي قار تعلن انجاز 97% من مشروع ماء الاصلاح الكبير

2021/12/21 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت دائرة ماء محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، وصول نسب الانجاز في مشروع ماء الاصلاح الكبير الى 97% مع استمرار عمل الشركة المنفذة من اجل انهاء المشروع قريبا.وقال مدير الدائرة باسم […]

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