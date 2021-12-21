2021/12/21 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مفارز مكافحة إجرام بغداد /مكتب إجرام المدائن حادث قتل امرأة مع ولدها في منطقة جسر ديالى من قبل شقيقها.وذكرت مديرية المكافحة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “عملية القتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



الكشف عن جريمة قتل غامضة لامرأة وولدها المركز الخبري الوطني.

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