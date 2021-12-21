الكشف عن جريمة قتل لامرأة مع ولدها من قبل شقيقها في بغداد

2021/12/21 | 10:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشفت مفارز مكافحة إجرام بغداد /مكتب إجرام المدائن عن جريمة قتل امرأة مع ولدها في منطقة جسر ديالى من قبل شقيقها.وذكر بيان لوزارة الداخلية : إن عملية القتل جاءت نتيجة خلافات عائلية بسبب الإرث مشيرا الى ان القبض على الجاني تم بعد متابعته ونصب الكمائن له ومن خلال التحقيق معه اعترف بارتكابه للجريمة بواسطة مسدس./انتهى3

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