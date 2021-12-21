الإطاحة بـ 5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد

2021/12/21 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد.وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط/ قسم مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد”.وجاء ذلك بعد جهد استخباري دقيق …

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