2021/12/21 | 10:34 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد.
وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط/ قسم مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد”.
وجاء ذلك بعد جهد استخباري دقيق …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط/ قسم مكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت من الإطاحة بخمسة من تجار ومروجي المخدرات شرق العاصمة بغداد”.
وجاء ذلك بعد جهد استخباري دقيق …
ظهرت المقالة الإطاحة بـ 5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد أولاً على النور نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ 5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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