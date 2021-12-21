إله متفرد بذاته - فاطمة الفلاحي

2021/12/21 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 71.وتسأل عن حرية القلوب،فقد أوشكت على العمى..!72.إلى غَمّامك الذي لامس روحي بغيثه المنهمر..لماذا المسير صوب مدالج العتمة ؟73.صحوت على عبث وفوضى تسكن كل جهاتي.74.بصحبتي ضحكاتك وحكايا زرعتها في حقلٍ،تركتكَ تقرأ تفاصيلها،وهي تلعن خريف المشاعر...75.تنحني تحت قدميها،الغرانيق والعوسج.76.أُفكر باعتزل الحياة،كأي إله مت ......





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