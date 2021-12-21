الذكرى العاشره لتاسيس مجموعة نقابيون فلسطينيون - محمود خليفه

2021/12/21 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_خليفه تيار "نقابيون فلسطينون "المئات من الكوادر والقيادات النقابيه العماليه والمهنيه والمعلمين والعاملين في الوظيفه العموميه ومن القطاعين العام والخاص ..والذين ينتمون الى معايير الاستقلاليه والحريات التنظيميه وفق المعايير الدوليه ويتمتعون بالاستقلاليه التامه عن الحكومة وعن اصحاب العمل ومنزهون عن المصالح الذاتية والفئوية والشخصية وديدنهم هو في المطلق وفي الحدود النهائية مصالح وحقوق العاملين المطلبية والن ......





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