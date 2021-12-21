2021/12/21 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على اثنين من المطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعملية نوعية..



اعتقال إرهابيين اثنين في كركوك المركز الخبري الوطني.

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