اتحاد الطائرة يعلن انطلاق منافسات الدوري

2021/12/21 | 10:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الدوري العراقي لكرة الطائرة يوم 23 من الشهر الجاري. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة الطائرة جميل العبادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الدوري سينطلق على شكل تجمعين، الأول في أربيل والثاني في بغداد"، مشيراً الى أن "تجمع أربيل يتكون من 7 أندية وهي الصناعة و بسطاملي وأربيل وقرقوش ودوكان والمصافي والحبانية .وتابع العبادي أن "مجموعة بغداد تتألف من الشرطة وغاز الجنوب وحديثة ومدينة الشهداء والبيشمركة والبحري".

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