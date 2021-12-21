بيلوسي: الكونغرس سيعد “حدثاً كبيراً” لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول

2021/12/21 | 10:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي يوم الإثنين أن الكونغرس سيعقد “حدثاً كبيراً” لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول من قبل الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشمل الحدث المشرعين الذين يتذكرون الهجوم، وحلقة نقاش مع المؤرخين، ووقفة صلاة مسائية.



وسيعقد ذلك في 6 يناير(كانون ثان)، بحسب صحيفة “نيويورك ديلي نيوز”.

وفي رسالة تضم أربع فقرات، وصفت بيلوسي الحدث بأنه “إحياء رسمي لذكرى” محاولة المتطرفين الموالين لترامب قلب فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات عام .2020

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