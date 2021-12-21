أطباء ألمان: “أوميكرون” سيصبح متحورا سائدا في البلاد خلال أسابيع قليلة

2021/12/21 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رجح غيرنوت ماركس، رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ، أن تصبح سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا هي السائدة في البلاد في غضون أسابيع قليلة.وقال ماركس في حديث لصحيفة Rheinische […]

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