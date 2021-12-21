تعرّف إلى أكثر تصاميم مقاعد الطائرات غرابة في عالم الطيران

2021/12/21 | 10:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مقعد طائرة واقف، وخزانة علوية يمكن تحويلها إلى سرير، إلى مقصورة طائرة ذات طابقين.هذه بعض تصاميم مقاعد الطائرة الاستثنائية والأكثر لفتًا للأنظار التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة.

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