2021/12/21 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع تحالف قوى الدولة، الذي يتزعمه عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، حسم دعوى الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقامة امام المحكمة الاتحادية العليا في جلسة المحكمة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف، علي شداد الفارس، في حديث لـ(بغداد اليوم): "نتوقع ان تحسم المحكمة الاتحادية في جلستها المقبلة الدعوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات، خصوصاً ان هذا الأمر سوف يفتح الباب إلى حراك سياسي واسع".

وبين الفارس ان "المحكمة الاتحادية العليا، ترى إن النظر بهذه الطعون يحتاج إلى مساعدة الخبراء سيما فيما يتعلق بتقرير الشركة الفاحصة لأجهزة الانتخابات بعدما طلبت المحكمة من مفوضية الانتخابات إرسال ذلك التقرير"، مشيرا الى انه "من المتوقع أن تكون الجلسة المقبلة للمحكمة التي ستعقد في 22 من الشهر الجاري تاريخاً نهائياً وستصدر قرارها بشأن الدعوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى الدولة يتحدث عن موعد حسم دعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى الدولة يتحدث عن موعد حسم دعوى الغاء نتائج الانتخابات العراقية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).