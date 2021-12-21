مكافحة الإجرام تكشف جريمة قتل غامضة وتقبض على الجاني

2021/12/21 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت مفارز مكافحة إجرام بغداد مكتب إجرام المدائن، حادث قتل امرأة مع ولدها في منطقة جسر ديالى من قبل شقيقها.وأوضحت مديرية مكافحة الإجرام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان عملية القتل التي أقدم عليها المتهم جاءت نتيجة خلافات عائلية بسبب الإرث، وبعد متابعة الجاني ونصب الكمائن له تم …

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