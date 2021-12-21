2021/12/21 | 10:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعًا كاملًا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعًا كاملًا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعًا كاملًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).