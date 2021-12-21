الكرملين : استخدام لقاح /سبوتنيك V/ الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 70 دولة .. نجاح كبير

2021/12/21 | 11:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أكثر من 70 دولة بأنه نجاح كبير.وقال بيسكوف في مقابلة تلفزيونية: أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة تغلب باللقاح على كل العقبات، مبينا أن أكثر من 70 دولة في العالم قد سجلت هذا اللقاح وبدأت باستخدامه، وهذا يعد نجاحا كبيرا.ووافقت 71 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 4 مليارات نسمة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من سكان العالم، على استخدام "سبوتنيك V"، ما يجعله في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها من الجهات المنظمة الحكومية.وبلغت فعالية اللقاح 97.6% بناء على تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم، وهي أعلى من النسبة التي نشرتها سابقا مجلة The Lancet الطبية العالمية (91,6%)، حسبما ذكر، في وقت سابق صندوق الاستثمارات الروسي ومركز غماليا العلمي مطور اللقاح.وأشار صندوق الاستثمارات إلى أن البيانات المتعلقة باستخدام "سبوتنيك V" لتطعيم السكان في عدد من البلدان (الأرجنتين وسان مارينو وصربيا وهنغاريا والبحرين والمكسيك والإمارات وغيرها)، اثبتت أن هذا اللقاح الروسي من أكثر اللقاحات أمانا وفعالية./انتهى3

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