زلزال بقوة 6.2 يضرب ولاية أمريكية

2021/12/21 | 11:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة، منطقة بتروليا ضمن ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن “الزلزال وقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس (20:10 بتوقيت غرينتش)، بينما استبعدت مراكز التحذير الأمريكية من حدوث تسونامي.وأشارت الى ان مركز الزلزال جرى تحديده على عمق 9.3 كم، عند التقاء دائرة عرض …

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