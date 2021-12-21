الأنواء الجوية: أمطار وثلوج بدءاً من الغد

2021/12/21 | 11:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار وثلوج بدءاً من يوم غد.

يتبع..

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