موازنة 2022 وخلق المشاكل.. مرتضى العزاوي

2021/12/21 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي:

موازنة عام ٢٠٢٢

-متى ستشكل الحكومة الجديدة؟

-متى ستقوم هذه الحكومة بدراسة و اعداد قانون الموازنة؟

-متى ستقوم الحكومة الجديدة بإرسال قانون الموازنة الى البرلمان الجديد؟

-متى سيقوم البرلمان الجديد بدراسة الموازنة و التصويت عليها؟

-متى سيتم البدأ بتنفيذ قانون الموازنة لعام ٢٠٢٢؟ هل في منتصف او في نهاية العام المقبل؟

بالنسبة لرواتب الموظفين على الملاك الثابت فإنها سوف لن تتأثر في حال تأخر إقرار الموازنة المقبلة، او حتى عدم اقرارها، لكون نسبة 1/12 بحسب قانون الإدارة المالية ستغطي المبالغ استنادا الى موازنة السنة السابقة.

اما باقي انواع الصرف الحكومي و المشاريع الجارية و الجديدة و الفئات التي تعتمد عليها ستتأثر بالتأكيد بتأخير إقرار قانون الموازنة.

سامعين بمعاقبة النفس…هذا هو معاقبة النفس

فوق كل مشاكلنا نجي احنة نخلق مشاكل و نضيفها للقائمة

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