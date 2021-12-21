إيران تدرس إعادة الإغلاق مع ظهور أوميكرون

2021/12/21 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعيد السلطات الصحية الإيرانية النظر في سياسة مكافحة فيروس كورونا، بما يمكن أن يعني إغلاقاً جديداً في المستقبل القريب، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون انتشار المرض بفعل المتحور الجديد “أوميكرون”.

وقال وزير الصحة بهرام عين اللهي يوم الاثنين: “بسبب متحور أوميكرون الجديد، نخطط لإعادة التفكير داخل فريقنا المعني بإجراءات التصدي لأزمة فيروس كورونا”.



وأضاف أن ذلك قد يشمل الإغلاق.



كما أن حالة الإبقاء على فتح المدارس متروكة للمناقشة.

وقال في حديث لوكالة أنباء الطلبة (إيسنا) إن مستشفيات البلاد ووحدات العناية المركزة بحاجة إلى إعداد نفسها لموجة جديدة من الإصابات.

وتسعى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي جاهدة لتجنب المزيد من الإغلاقات حيث يعاني الاقتصاد بالفعل بسبب العقوبات الأمريكية، التي تسببت في أسوأ أزمة مالية في تاريخ إيران الحديث.

غير أن البلاد أبلغت عن اول حالة إصابة بمتحور أوميكرون يوم الأحد وتشعر الحكومة أنه ليس أمامها الآن خيار سوى اتباع نصيحة خبراء الصحة بها واغلاق الحياة العامة .

وكانت إيران واحدة من أكثر الدول تضرراً في المراحل الأولى من الجائحة.



ولم يبدأ الوضع في الانحسار إلا قبل نحو ستة أشهر، بمجرد توافر التطعيمات.



وتم حتى الآن تطعيم نحو 60% من سكان البلد تطعيماً كاملاً، وبدأت السلطات في إعطاء جرعات معززة.

وسجلت البلاد أكثر من 130 ألف وفاة و2ر6 مليون إصابة بكورونا بشكل إجمالي.

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