الدهلكي يدعو الكاظمي إلى فتح تحقيق بتسجيل صوتي يخص معاملات المتقاعدين

2021/12/21 | 11:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس تحالف تقدم في محافظة ديالى والمرشح الفائز رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة الامر الديواني 29 لسنة 2020، التي يرأسها الفريق أحمد أبو رغيف، بفتح تحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب الى المدعو صباح الكناني والموقوف بتهم فساد لدى الحكومة مع مدير التقاعد اياد الجبوري بشان معاملات المتقاعدين من ابناء المكون السني.

وقال الدهلكي في بيان تلقته “تقدم” ان “هناك تسجيل صوتي منسوب لصباح الكناني يتحدث فيه مع مدير التقاعد اياد الجبوري، بشأن معاملات المتقاعدين في المحافظات الغربية وخصوصا محافظة صلاح الدين حيث يشير فيها الى عدم تحريك اي معاملات لأبناء المكون السني باستثناء المعاملات من منطقة واحدة في المحافظة اضافة الى تحريك معاملات عدد من المحافظات الجنوبية بشكل كامل”.

وأضاف الدهلكي، ان “هذا التسجيل ان كان صحيحا فهي ضربة حقيقية للدستور الذي تحدث فيه عن المساواة بالحقوق بين جميع ابناء الشعب العراقي وهي رسالة خطيرة جدا ينبغي معالجتها فورا تتعدى قضية الفساد المالي والاداري خصوصا انها تخلق لدينا خشية من تكرار هذا التصرف مع نفس المعاملات في وزارات ومؤسسات اخرى ضمن مفهوم طائفي رخيص من المفترض اننا غادرناه بلا عودة لاسيما وان هيئة التقاعد من المفترض انها اسست لخدمة المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم وعمرهم في خدمة الوطن وان جائت عقوبتهم من المؤسسة التي من المفترض أنها شكلت لخدمتهم فهذا يدق ناقوس خطر على حقوقهم واستحقاقاتهم “.

وشدد على “أهمية فتح تحقيق لدى مكتب رئيس مجلس الوزراء ولجنة الامر الديواني رقم 29 لسنة 2020 مع الكناني ومدير التقاعد بشأن هذا التسجيل وفي حال وجود تعامل بنفس الاسلوب داخل مؤسسات حكومية أخرى”.

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