2021/12/21 | 11:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار.. أهالي الفهود يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإقالة المسؤول المحلي للقضاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/21 | 11:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار.. أهالي الفهود يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإقالة المسؤول المحلي للقضاء) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار.. أهالي الفهود يصعدون احتجاجاتهم للمطالبة بإقالة المسؤول المحلي للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).