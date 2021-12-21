2021/12/21 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة شركة المشاريع النفطية أعمالها بتنفيذ مشروع الأنبوب البحري ضمن القرض الياباني للإسهام في زيادة الطاقة التصديرية، وتوفير مرونة أكثر لتمرير الخام العراقي عبر موانئ البلاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تواصل اعمال تنفيذ الانبوب البحري لتصدير الخام عبر الخليج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تواصل اعمال تنفيذ الانبوب البحري لتصدير الخام عبر الخليج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تواصل اعمال تنفيذ الانبوب البحري لتصدير الخام عبر الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).