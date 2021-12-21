خبير نفطي: اذا لم يجد العراق بدائل عن النفط خلال 8 سنوات سيصبح أسوأ من حال الصومال

2021/12/21 | 11:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى الخبير النفطي مدير مركز النار الازلية للتطوير والتنمية النفطية علاء الاسدي أن العراق إذا لم يفكر ببدائل النفط خلال 8 سنوات سيصبح أسوأ من حال الصومال، بسبب اعتماده بنسبة 93% على صادرات النفط، والتي ستخفض 15% بحلول 2030.وقال … Readmore

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