الاولى من نوعها.. مهندس زراعي في كربلاء يحصل على براءة اختراع

2021/12/21 | 11:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- براءة الاختراع عبارة عن تحويل نوعين من ملح الطعام الاعتيادي والبحري من الحجم الاعتيادي إلى المايكرو إلى الحجم النانوي.

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