كردستان تعطل الدوام الرسمي 7 أيام

2021/12/21 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي سبعة أيام.

وقال الناطق باسم الحكومة جوتيار عادل، في بيان تلقته (بغداد اليوم): إن "حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها بدءاً من الـ25 من كانون الأول الحالي ولغاية الأول من كانون الثاني المقبل".

واضاف ان "ذلك جاء بمناسبة اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية"، مشيرا الى أن "موعد الدوام الرسمي سيكون في الثاني من كانون الثاني المقبل بجميع المؤسسات الحكومية".

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