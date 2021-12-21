تعطيل الدوام في إقليم كردستان لمدة أسبوع

2021/12/21 | 11:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع.وقال الناطق باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حكومة اقليم كردستان قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائرها بدءاً من 25 كانون الأول الحالي ولغاية الأول من كانون الثاني المقبل”.وأوضح، ان “ذلك جاء …

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