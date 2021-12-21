2021/12/21 | 11:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، مصير السيول التي شهدتها مناطق في البلاد مؤخراً، فيما وجهت تحذيراً لسكان بعض المناطق.وقال المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وتابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تكشف عن خطط مواجهة السيول وتوجه تحذيرا لسكان هذه المناطق المركز الخبري الوطني.

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