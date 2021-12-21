2021/12/21 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شغلم، اليوم الثلاثاء، عن العثور على 160 قطعة أثرية في القطعة المرقمة 1/42784 مقاطعة النهروان من قبل بعثة عراقية.وقال شلغم في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على قطع أثرية تعود لعصور “فرثية وسلوقية” ببغداد المركز الخبري الوطني.

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