الحفر العراقية توقع عقد مشاركة مع شركة المجال للخدمات النفطية والطاقة

2021/12/21 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقعت شركة الحفر العراقية في البصرة عقد مشاركة مع شركة المجال العراقية لفترة ثلاث سنوات قابلة للتمديد في مقر الشركة في البرجسية.وقال بيان للشركة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “العقد يتضمن […]

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