وفد الاطار التنسيقي برئاسة المالكي سيزور اربيل الاربعاء للقاء بارزاني

2021/12/21 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيصل وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الاربعاء المقبل الى أربيل، ومن المقرر ان يجتمع الوفد مع الرئيس مسعود بارزاني.وقال القيادي في دولة القانون كاطع الركابي: إن وفدا من الإطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي … Readmore

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