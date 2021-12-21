الدفاع المدني تكشف تفاصيل خطتها لمواجهة السيول

2021/12/21 | 11:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن وضع خطة لمواجهة السيول، فيما وجهت رسالة إلى المواطنين.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "هناك خطة محدثة طبقت في السنوات السابقة تتعامل من خلالها المديرية مع الفيضانات والسيول".

وأضاف أنّ "الخطة تتكون من عدة محاور الأول استباقي وهو إصدار الوصايا والإرشادات في حال ارتفاع مناسيب الأنهر والفيضانات، والمحور الثاني تهيئة جميع خطط الطوارئ الخاصة بالمديرية واستنفار مراكز الدفاع المدني وتلقي الإشعارات الآنية اللفظية من هيئة الأنواء الجوية لمعرفة جميع التفاصيل والتقلبات وتحديد الأماكن التي ستكون فيها غزارة الأمطار أو قدوم السيول".

وأضاف أنّ "المحور الثالث كان الاجتماع بالمحافظين باعتبارهم أعلى المسؤولين عن الدفاع المدني في محافظاتهم بحسب قانون المديرية 44 لسنة 2013 "، مشيرًا إلى أنه "تم التداول خلال الاجتماع دعم المديريات الساندة وتحديد مهام كل جهة في حال حصلت أزمة فيضان وسيول أو ارتفاع الأنهر".

وأشار إلى أن "مديرية الدفاع المدني تعمل خلال 24 ساعة الماضية ومستمرة في العمل على هذا النحو ليكون الاستعداد كاملاً"، منوهًا بأن "الدفاع المدني يطمئن المواطنين في حال حصول أي طارئ من فيضان وسيول أو أمطار غزيرة ستكون المديرية جاهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ".

وتعرضت مدن إقليم كردستان بداية الأسبوع لأمطار غزيرة أعقبتها فيضانات وسيول دفعت بالمياه للعديد من المحافظات.

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